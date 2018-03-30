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Віце-прем'єр Розенко в 2017 році задекларував 614 тис. грн зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко задекларував свої доходи за 2017 рік. Декларація розміщена в офіційному Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Так, згідно декларації, в 2017 році віце-прем'єр за основним місцем роботи отримав заробітну плату в розмірі 614 283 грн. Крім того, він отримав 997 грн у вигляді процентів від вкладу в банку. Його дружина в 2017 році заробила значно менше, а саме 283 375 грн.

Додамо, що в минулому році, згідно декларації, зменшилась кількість готівкових коштів, які держслужбовець тримає як в національній валюті – 400 тис. грн. (500 тис. грн. в 2016 році), так і в валюті, а саме долари США – 11 тис. (15 тис. в 2016 році), але збільшився об’єм коштів, які П.Розенко розмістив на банківському рахунку – 200 тис. 10 грн (45 тис. в 2016 році).

Нагадаємо, у 2017 році директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник придбав автомобіль KIA Sportage вартістю 802 тисячі гривень.

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