Вітренко не виключив можливість нових арбітражів проти "Газпрому"

Цитата

“Максимальний тиск, який може здійснювати „Нафтогаз“ на „Газпром“, використовуючи всі наші юридичні можливості — зрозуміло, це буде зроблено. Не тільки і не стільки тому, що Росія — це держава-агресор, а „Газпром“ — це фактично національна газова компанія Росії. А тому, що це — в інтересах споживачів, і в цьому випадку навіть в інтересах європейських споживачів”, — зазначив Вітренко.

Деталі

З його слів, новий очільник НАК має заслухати відповідних працівників “Нафтогазу”, які мають пояснити, чому впродовж більше року компанія не використовувала відповідні юридичні можливості для створення тиску на “Газпром”.

“Новий контракт, укладений за європейськими правилами, дозволяє з технічної точки зору, бо раніше „Газпром“ посилався на якісь технічні бар’єри, що „ось ми не можемо перенести точки передачі газу європейським покупцям, тому що попередній транзитний контракт, укладений в 2009 році, цього не дозволяв“. Новий контракт дозволяє це робити. Новий контракт також дозволяє звертатись у міжнародний арбітраж, і цю можливість ми теж будемо розглядати і використовувати. Більше на даний час я сказати не можу”, — сказав він.

Що було раніше

У липні 2018 року НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит на 12 млрд доларів.



У грудні 2019 року Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.



Пізніше в Міненерго України повідомили, що у межах газових домовленостей між Україною і Росією, у тому числі про виплату українській стороні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, врегульовуються і питання майбутніх арбітражів, а саме відкликання Нафтогазом решти судових позовів проти Газпрому.