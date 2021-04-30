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Витренко не исключил возможность новых арбитражей против "Газпрома"

Витренко не исключил возможность новых арбитражей против "Газпрома"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. “Нафтогаз” будет использовать все юридические возможности, чтобы оказать давление на “Газпром”, в частности на сегодня есть возможность обращаться в международный арбитраж. Об этом сказал новый глава НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Максимальное давление, которое может осуществлять „Нафтогаз“ на „Газпром“, используя все наши юридические возможности — разумеется, это будет сделано. Не только и не столько потому, что Россия — это государство-агрессор, а „Газпром“ — это фактически национальная газовая компания России. А потому, что это — в интересах потребителей, и в этом случае даже в интересах европейских потребителей”, — отметил Витренко.

Детали

По его словам, новый глава НАК должен заслушать соответствующих работников “Нафтогаза”, которые должны объяснить, почему на протяжении более года компания не использовала соответствующие юридические возможности для создания давления на “Газпром”.

“Новый контракт, заключенный по европейским правилам, позволяет с технической точки зрения, потому что раньше „Газпром“ ссылался на какие-то технические барьеры, что „вот мы не можем перенести точки передачи газа европейским покупателям, так как предыдущий транзитный контракт, заключенный в 2009 году, этого не позволял“. Новый контракт позволяет это делать. Новый контракт также позволяет обращаться в международный арбитраж, и эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать. Более в настоящее время сказать не могу”, — сказал он.

Что было раньше

В июле 2018 года НАК “Нафтогаз Украины” подал иск в Стокгольмский арбитраж против ОАО “Газпром” о пересмотре тарифа на транзит на 12 млрд долларов.

В декабре 2019 года Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Позже в Минэнерго Украины сообщили, что в рамках газовых договоренностей между Украиной и Россией, в том числе о выплате украинской стороне около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, регулируются и вопросы будущих арбитражей, а именно отзыв Нафтогазом остальных судебных исков против Газпрома.

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