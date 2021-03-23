Вище за Ібрагімовича: Маліновський потрапив в символічну збірну туру Серії А

Деталі

Маліновський отримав оцінку 8,6 балів, що вище за легендарного нападника Златана Ібрагімовича (8,3), якому також знайшлося місце в символічній команді.

Більше за українця отримали тільки воротар "Беневенто" Лоренцо Монтіпо (8,8) і Жуніор Мессіас з "Кротоне" (9,0).

Нагадаємо

Хавбек збірної України забив гол и віддав гольову передачу в переможному поєдинку із "Вероною" (2:0).