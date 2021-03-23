Вище за Ібрагімовича: Маліновський потрапив в символічну збірну туру Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Портал "WhoScored" оцінив вклад українського півзахисника "Аталанти" Руслан Маліновського у матчі 28 туру із "Вероною" та відніс його в символічну збірну тижня Серії A, передає УНН.
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Маліновський отримав оцінку 8,6 балів, що вище за легендарного нападника Златана Ібрагімовича (8,3), якому також знайшлося місце в символічній команді.
Більше за українця отримали тільки воротар "Беневенто" Лоренцо Монтіпо (8,8) і Жуніор Мессіас з "Кротоне" (9,0).
Нагадаємо
Хавбек збірної України забив гол и віддав гольову передачу в переможному поєдинку із "Вероною" (2:0).