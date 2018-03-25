Випала з 11 поверху гуртожитку у Львові: загибель дівчини розслідуватимуть як самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поліція встановила особу 17-річної дівчини, яка 24 березня випала з 11 поверху гуртожитку у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Вчора, 24 березня, о 23:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з одинадцятого поверху на вулиці Медової Печери загинула дівчина. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що дівчина випала з балкона будинку. Особу її встановлено. Це 17-річна студентка одного з ВНЗ Львова", - проінформували в поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 17-річна дівчина загинула у Львові, випавши з 11 поверху гуртожитку.