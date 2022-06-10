Винищувач ВПС Китаю впав на житловий квартал, є загиблий та поранені

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Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків.

Як зазначається, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Пілот, який отримав легкі травми, катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.

Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян’ян провінції Хубей.

За інформацією державних ЗМІ, причина аварії ще з’ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.

Нагадаємо

Як писав УНН, 30 винищувачів ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню.