Винищувач ВПС Китаю впав на житловий квартал, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. Загинула щонайменше одна людина, кілька людей поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків.
Як зазначається, одна людина загинула, двоє отримали поранення.
Пілот, який отримав легкі травми, катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.
Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян’ян провінції Хубей.
За інформацією державних ЗМІ, причина аварії ще з’ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.
Нагадаємо
Як писав УНН, 30 винищувачів ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню.