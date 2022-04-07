Вилучать на користь України: яка доля чекає на російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі

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"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл. Незабаром Кабінетом міністрів, буде ухвалено рішення про примусове вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Марченко.

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Голова ОВА також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників, і закликав не збиратись масово біля пам'ятних місць.