Вилучать на користь України: яка доля чекає на російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські кораблі, що перебувають на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл, будуть примусово вилучені на користь України. Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає УНН.
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"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл. Незабаром Кабінетом міністрів, буде ухвалено рішення про примусове вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Марченко.
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Голова ОВА також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників, і закликав не збиратись масово біля пам'ятних місць.