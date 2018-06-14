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Використання “казачих” підрозділів під час ЧС-2018 є неприпустимим - Турчинов

Використання “казачих” підрозділів під час ЧС-2018 є неприпустимим - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Використання “казачих” парамілітарних угруповань під час Чемпіонату світу з футболу-2018 в РФ є неприпустимим. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі агентству Reuters, передає УНН.

За словами Секретаря РНБО України, використання “казаків” під час Чемпіонату світу з футболу є свідченням нездатності керівництва РФ забезпечити правопорядок силами державних органів, а використання на заходах ФІФА таких підрозділів є неприпустимим.

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Крім того, на думку Турчинова, бездіяльність ФІФА та міжнародної спільноти у цьому питанні свідчать про фактичну підтримку російської агресії проти України. “З боку ж міжнародного співтовариства, погодження з такими діями є погодженням та фактично підтримкою агресії проти України”, — зазначив секретар РНБО України.

За даними ЗМІ, понад 800 членів шести так званих “казачих” організацій забезпечуватимуть патрулювання вулиць, фан-зон та командних баз під час Чемпіонату світу з футболу на території РФ. Щонайменше 19 ідентифікованих журналістами членів цих організацій брали участь у війні на сході України у складі російсько-терористичних угруповань, а також у складі підтримуваних Кремлем приватних військових компаній, що воюють в Сирії на боці проасадівських військ.

Як повідомляв УНН, можливий бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.

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