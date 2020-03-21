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Вихованець "Динамо" приніс "Руху" першу в історії перемогу у чемпіонаті Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. ФК "Рух" з Бресту з перемоги розпочав виступи у першому в історії клубу вищому дивізіоні чемпіонату Білорусі з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Клуб, який оснований лише в 2016 році в гостях обіграв "Динамо" з Мінську (1:0). Автор єдиного голу у зустрічі – український оборонець Олексій Ковтун.

Зауважимо, що 25-річний Ковтун є вихованцем київського "Динамо", а також виступав за "Металіст", "Полтаву" і "Карпати".

Нагадаємо, що першість з Білорусі залишилась єдиною серед футбольних чемпіонатів Європи, яка не закрилась через пандемію коронавірусу.

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