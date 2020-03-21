Воспитанник "Динамо" принес "Движению" первую в истории победу в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. ФК "Движение" из Бреста с победы начал выступления в первом в истории клуба высшем дивизионе чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Клуб, основанный лишь в 2016 году в гостях обыграл "Динамо" из Минска (1:0). Автор единственного гола во встрече - украинский защитник Алексей Ковтун.
Заметим, что 25-летний Ковтун является воспитанником киевского "Динамо", а также выступал за "Металлист", "Полтаву" и "Карпаты".
Напомним, что первенство из Беларуси осталось единственнім среди футбольных чемпионатов Европы, не закрылось из-за пандемии коронавируса.