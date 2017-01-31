Відзавтра Україна почне головувати в Раді Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Завтра Україна почне головувати в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Про це йдеться на сайті Радбезу ООН, передає УНН.
Головування України відбуватиметься протягом лютого 2017 року.
Також про це сьогодні, 31 січня, під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України П.Клімкін.
“Із завтрашнього дня ми протягом лютого головуємо в Раді безпеки ООН”, — зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, питання загострення ситуації в районі Авдіївки буде порушено сьогодні в Раді Безпеки ООН.