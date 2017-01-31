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С завтрашнего дня Украина начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН

С завтрашнего дня Украина начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН

Киев • УНН

 • 13298 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра Украина начнет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН, передает УНН.

Председательство Украины будет происходить в течение февраля 2017 года.

Также об этом сегодня, 31 января, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины П.Климкин.

"С завтрашнего дня мы в течение февраля председательствуем в Совете безопасности ООН", - отметил министр.

Как сообщал УНН, вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки будет возбуждено сегодня в Совете Безопасности ООН.

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