С завтрашнего дня Украина начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра Украина начнет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН, передает УНН.
Председательство Украины будет происходить в течение февраля 2017 года.
Также об этом сегодня, 31 января, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины П.Климкин.
"С завтрашнего дня мы в течение февраля председательствуем в Совете безопасности ООН", - отметил министр.
Как сообщал УНН, вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки будет возбуждено сегодня в Совете Безопасности ООН.