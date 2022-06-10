Відсьогодні змінюється графік руху поїздів Коломия-Чернівці та Франківськ-Коломия

Деталі

Вона також додала, що з 10 червня поїзд № 6438 сполученням Івано-Франківськ-Коломия вирушатиме з Івано-Франківська о 05:59 (замість 05:55) та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:51.

Нагадаємо

Сьогодні, 10 червня, вирушить один евакуаційний потяг.