Відсьогодні змінюється графік руху поїздів Коломия-Чернівці та Франківськ-Коломия
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Відсьогодні поїзд № 6470/6469 сполученням Коломия-Чернівці вирушатиме з Коломиї о 20:21 (замість 20:47) та прибуватиме в Чернівці о 22:37. Про це повідомила голова Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
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Вона також додала, що з 10 червня поїзд № 6438 сполученням Івано-Франківськ-Коломия вирушатиме з Івано-Франківська о 05:59 (замість 05:55) та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:51.
Нагадаємо
Сьогодні, 10 червня, вирушить один евакуаційний потяг.