Відсьогодні зарплата в освітян зросте на 20%

Відсьогодні посадові оклади освітян збільшились на 20%. Загальний обсяг субвенції становить 103,7 млрд грн, з них освітня субвенція 99,65 млрд грн. Підвищення заробітної плати освітян передбачено також з 1 грудня 2021 року - на 8,4%.

Посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи підвищився до 4 тис. 859 грн, вчителя 1 категорії - до 6 тис. 61 грн, а вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти - до 6 тис. 461 грн.

Нагадаємо, протягом 2021 року зарплату вчителів підвищуватимуть у два етапи.