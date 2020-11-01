Відсьогодні встановлюється заборона на вилов риби у зимувальних ямах

“З 1 листопада 2020 року в більшості українських водойм розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. У переважній кількості областей вона триватиме до початку нересту 2021 року, в деяких — до кінця зимового періоду”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння із гачком не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство — не більше десяти на одну особу.

“За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність — штраф до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину”, — йдеться у повідомленні.

Так, передбачені наступні штрафи за вилов риби: судака — 510 грн, сома — 425 грн, щуки — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолоба — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн, рибця звичайного — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася сріблястого — 17 грн, окуня — 17 грн.

Нагадаємо, в Україні протягом січня-вересня цього року виловили понад 19 тис. тонн риби та водних біоресурсів.