С сегодняшнего дня устанавливается запрет на лов рыбы в зимовальных ямах

"С 1 ноября 2020 года в большинстве украинских водоемов начинается осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. В подавляющем количестве областей он продлится до начала нереста 2021 года, в некоторых - до конца зимнего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям. При этом, любительский лов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более № 10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. Общее количество крючков не должно превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более десяти на человека.

"За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу", - говорится в сообщении.

Так, предусмотрены следующие штрафы за вылов рыбы: судака - 510 грн, сома - 425 грн, щуки - 340 грн, сазана (карпа) - 306 грн, белого амура - 255 грн, толстолобика - 255 грн, белезны (жереха) - 255 грн, рыбца обычного - 255 грн, леща - 170 грн, линя - 119 грн, плотвы - 85 грн, красноперки - 68 грн, подуста - 34 грн, густеры - 34 грн, карася серебристого - 17 грн, окуня - 17 грн.

Напомним, в Украине в январе-сентябре этого года выловили более 19 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов.