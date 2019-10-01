Відсьогодні по областях стартує місячник добровільної здачі зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Із 1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть до поліції зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Про це повідомили у відділах комунікації обласних управлінь поліції, передає УНН.
Як наголосили в поліції, мета заходів - протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухонебезпечних предметів, а також профілактики злочинів, пов’язаних з її використанням.
Поліція повідомляє, що зберігання зброї без дозвільних документів – це кримінальне правопорушення. Згідно зі ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, воно тягне за собою покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Однак, ч. 3 ст. 263 ККУ гарантує звільнення від кримінальної відповідальності, якщо добровільно здати небезпечні предмети до поліції.
Також у подальшому можна оформити відповідні документи на здану мисливську зброю, зареєструвати її в особисту власність і володіти нею вже на законних підставах.
Про початок з 1 жовтня місячника здачі зброї, боєприпасів та вибухівки повідомили, зокрема, в управліннях поліції по областях України.
Заходи щодо добровільного роззброєння триватимуть до 31 жовтня.
Нагадаємо, у вересні на Донбасі три підрозділи добровольців здали озброєння поліції.