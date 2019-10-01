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С сегодняшнего дня по областям стартует месячник добровольной сдачи оружия

Киев • УНН

 • 18561 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 октября стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности. Об этом сообщили в отделах коммуникации областных управлений полиции, передает УНН.

С сегодняшнего дня по областям стартует месячник добровольной сдачи оружия

Как отметили в полиции, цель мероприятий - противодействие незаконному распространению оружия и взрывоопасных предметов, а также профилактика преступлений, связанных с его использованием.

Полиция сообщает, что хранение оружия без разрешительных документов - это уголовное преступление. Согласно ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, оно влечет за собой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Однако, ч. 3 ст. 263 УК гарантирует освобождение от уголовной ответственности, если добровольно сдать опасные предметы в полицию.

Также в дальнейшем можно оформить соответствующие документы на сданное охотничье оружие, зарегистрировать его в личную собственность и владеть им уже на законных основаниях.

О старте с 1 октября месячника сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки сообщили в управлениях полиции по областям Украины.

Мероприятия по добровольному разоружению продлятся до 31 октября.

Напомним, в сентябре на Донбассе три подразделения добровольцев сдали вооружение полиции.

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