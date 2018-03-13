Відшкодування ПДВ: держава заборгувала бізнесу 676 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня 2018 року узгоджена сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню бізнесу становить 676,2 млн гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.
“На поточну дату узгоджена сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню бізнесу становить 676,2 млн гривень (по 498 заявах). Підтверджену заборгованість держава має повернути бізнесу. Також, в процесі оскарження перебуває майже 4 млрд гривень (по 1 268 заявах поданих до 1 лютого 2016)”, — сказано у повідомленні.
Як зазначили у Мінфіні, протягом останніх півтора років вже багато зроблено для вирішення проблем своєчасного та прозорого відшкодування ПДВ. Але залишилися “старі борги” держави перед бізнесом з відшкодування ПДВ, які утворилися по заявах, що подані до 1 лютого 2016 року, тобто до початку функціонування публічних реєстрів заяв на відшкодування ПДВ.
У відомстві зауважили, що наприкінці 2016 року був прийнятий Закон 1797 щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, проте він не зміг вирішити питання щодо історичної заборгованості.
Після цього був розроблений законопроект № 7518, який передбачає зміни до Податкового кодексу, які дозволять бізнесу отримати кошти, які йому належать.
“Міністерство фінансів закликає народних депутатів підтримати законопроект № 7518, який врегульовує питання порядку відшкодування ПДВ по заявах бізнесу, які були подані платниками до 1 лютого 2016 року та узгоджені за рішеннями суду і не потрапили до Тимчасового реєстру відшкодування ПДВ. Цей законопроект є важливим для бізнесу, що працює, інвестує та створює робочі місця в Україні”, — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, у 2017 році було відшкодовано 120 млрд гривень податку на додану вартість.