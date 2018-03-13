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Возмещение НДС: государство задолжало бизнесу 676 млн гривен

Возмещение НДС: государство задолжало бизнесу 676 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10754 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 13 марта 2018 года согласованная сумма, подлежащая бюджетному возмещению бизнесу, составляет 676,2 млн гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“На текущую дату согласованая сумма, подлежащая бюджетному возмещению бизнеса составляет 676,2 млн гривен (по 498 заявлениям). Подтвержденную задолженность государство должно вернуть бизнесу. Также, в процессе обжалования находится почти 4 млрд гривен (по 1268 заявлениям представленных до 1 февраля 2016 года) ”, - сказано в сообщении.

Как отметили в Минфине, в течение последних полутора лет уже много сделано для решения проблем своевременного и прозрачного возмещения НДС. Но остались “старые долги” государства перед бизнесом по возмещению НДС, образовавшиеся по заявлениям, которые поданы до 1 февраля 2016 года, то есть до начала функционирования публичных реестров заявлений на возмещение НДС.

В ведомстве отметили, что в конце 2016 года был принят Закон 1797 по улучшению инвестиционного климата в Украине, однако он не смог решить вопрос об исторической задолженности.

После этого был разработан законопроект № 7518, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, которые позволят бизнесу получить средства, которые ему принадлежат.

“Министерство финансов призывает народных депутатов поддержать законопроект № 7518, который регулирует вопросы порядка возмещения НДС по заявлениям бизнеса, представленных плательщиками до 1 февраля 2016 года и согласованых по решению суда и не попавших во Временный реестр возмещения НДС. Этот законопроект является важным для бизнеса, работающего, инвестируещего и создающего рабочие места в Украине”, - отметили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году было возмещено 120 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Украинские Национальные Новости

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