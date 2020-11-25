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Відповідь на "недружні дії": Україна вводить спецмито на імпорт сталевих прутків із Білорусі

Відповідь на "недружні дії": Україна вводить спецмито на імпорт сталевих прутків із Білорусі

Київ • УНН

 • 14612 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна вводить спеціальне мито щодо імпорту в Україну білоруських сталевих прутків, що становить 16,08% від митної вартості. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Урядовий портал".

"Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 20 листопада 2020 року розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали щодо встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — виробників сталевих прутків та застосування адекватних заходів у відповідь", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду вказаних матеріалів було встановлено, що діючими нормативно-правовими актами Республіки Білорусь передбачено застосування експортних заборон та/або обмежень при постачанні відходів та брухту чорних металів, зокрема і на територію України.

Так, комісія вирішила запровадити спеціальне мито щодо імпорту в Україну товару походженням із Республіки Білорусь.

"Розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару становить 16,08% від митної вартості. Спеціальне мито застосовується з моменту набрання чинності Рішенням Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України", - додається у повідомленні.

Так, рішення комісії набирає чинності через 7 днів з дня опублікування повідомлення.

Нагадаємо, Україна та ще шість країн запровадили санкції проти Білорусі.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна на 5 років ввела мита на болти і гайки із КНР. Так, антидемпінгові заходи щодо імпорту продукції з металу почали діяти з 29 вересня.

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