Відомий юрист Ольга Гутовська в Лондонському суді домоглася арешту власника українського банку-банкрута

Деталі

Фортуна банк було визнано неплатоспроможним та ліквідовано у 2017 році. У банку було запроваджено тимчасову адміністрацію на підставі рішення Правління Національного банку України від 26 січня 2017 року №55-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних".

Позивач у цій справі, відома англійська фінансова компанія WWRT Limited (ВВРТ Лімітед) стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів.

Директор WWRT Limited, відомий юрист Ольга Гутовська прокоментувала: "Справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом WWRT Limited (справа № BL-2020-001416). Раніше за клопотанням WWRT Limited указом від 04 вересня 2020 року Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 мільйонів доларів США, або близько 2 мільярдів гривень). Я пишаюся професіоналізмом своїх колег у WWRT Limited та Gutovska & Partners, які ведуть цю та інші справи WWRT Limited в Лондоні. Ми задоволені указом про арешт і вдячні суду за можливість домогтися справедливості".

Наразі відомо, що Сергій Тищенко відмовився здатися правоохоронним органам. Поліція Англії розшукує йогодля взяття під варту та відправлення до в’язниці Белмарш.

В’язниця Белмарш – це в’язниця на південному заході Лондона, де відбувають арешт такі відомі в’язні як терорист Хашем Абеді, який організував терористичний акт на концерті Аріани Гранде у Манчестері у 2017 році, де загинуло 22 особи, та Джуліан Асанж, відомий американський журналіст і засновник Вікілікс, який "злив" секретні дані Сполучених Штатів Америки у 2010 році.

Довідково: Ольга Гутовська – відомий міжнародний юрист, проживає у Великій Британії. Гутовська є керуючим партнером міжнародної юридичної фірми “Gutovska & Partners” (Гутовська та партнери), власником мажоритарного пакету акцій і директором англійської фінансової компанії WWRT Limited. Gutovska & Partners надає послуги у сфері вирішення спорів і комерційного права у країнах EMEA (у Європі, на Близькому Сході та в Африці), в Україні, а також у США. WWRT Limited займається реструктуризацією та стягненням боргів. Відомо, що Гутовська добивається арешту і щодо інших власників українських банків-банкрутів, яких вона звинувачує у шахрайстві і викраденні коштів.