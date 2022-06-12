Відомі уродженці Енергодару записали відеозвернення на підтримку міста

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Так, у ролику можна почути акторів Наталію Бабенко, Костянтина Косинського, Павла Кружнова, Дар’ю Петрожицьку, Марію та Олександра Рудинських, Олександра Кобзаря, співака POSITIFF (Олексій Завгородній), співачку DOROFEEVA, лідера гурту «ТІК» Віктора Бронюка, а також режисерку Ірину Громозду, яка зняла в Енергодарі серіал «Схованки», що вже показали на території Європи та Північної Америки.

Українські митці вітають нескорених енергодарців з Днем міста і бажають їм якнайшвидше відсвяткувати це свято в мирі та спокої, на звільненій землі.

Нагадаємо

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов закликав людей не відвідувати у Енергодарі масові заходи, що плануються проводитися російськими окупантами на день міста 12 червня.