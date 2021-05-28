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Відмова Москви пропускати рейси з ЄС може загрожувати ескалацією - Боррель

Київ • УНН

 • 16604 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Відмова Москви пропускати деякі рейси з ЄС, які змінили маршрут, щоб не пролітати в повітряному просторі Білорусі, може призвести до ескалації у відносинах Брюсселя та Москви. Про це заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів оборони ЄС в Лісабоні, передає кореспондент УНН.

Відмова Москви пропускати рейси з ЄС може загрожувати ескалацією - Боррель

Цитата:

"Що стосується Білорусі, то вчора були новини про перешкоди для зльоту і посадки європейських літаків в Москві. Це було великим порушенням повітряного руху. Але ми до сих пір не знаємо, чи є це індивідуальним випадком, конкретними випадками або це загальна норма з боку російської влади, щоб змусити європейські літаки літати над Білоруссю... Ми повинні почекати і подивитися, щоб вжити заходів ", - заявив глава європейської дипломатії.

Деталі

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи загрожує це черговою ескалацією у відносинах Росії та ЄС, Боррель заявив, що "ризик ескалації існує завжди".

"Може статися так, що порушиться все управління повітряним рухом, або це всього лише пара окремих випадків. Ми стежимо за цим", - додав він.

Контекст

Російська сторона напередодні не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття літака з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через простір Білорусі.

Раніше Austrian Airlines призупинила польоти в повітряному просторі Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA).

У МЗС Австрії дії Москви визнали "незбагненними" і зажадали пояснень.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Росія видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на здійснення в п'ятницю пасажирського рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

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