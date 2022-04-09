Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 військових та 14 цивільних

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"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала Верещук.

Нагадаємо

24 березня Верещук заявила, що за наказом Президента Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими.

В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.