Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 військових та 14 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових та 14 цивільних. Про це у Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей", - написала Верещук.
Нагадаємо
24 березня Верещук заявила, що за наказом Президента Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими.
В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.