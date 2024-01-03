Від 18° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні випадають змішані опади, на дорогах ожеледиця, температура коливається від -18°C вночі до 9°C вдень.
По Україні сьогодні очікується сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря коливатиметься від 18 градусів морозу вночі до 9 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 січня вночі в західних областях, вдень в Україні сніг та дощ (на Лівобережжі та півдні країни невеликі опади). В Україні, окрім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с.
Температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу , у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.
Тепло, як у квітні: кінець минулого року у Києві встановив погодні рекорди01.01.24, 12:59 • 48017 переглядiв