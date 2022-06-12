Вибухи в Бердянську: орки приховують що в центрі міста палають z-мобілі - представник міськради

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«Сьогодні зранку веселий ранок у орків в Бердянську вийшов. Пролунало три гучних вибухи. За словами окупантів це було коротке замикання на Бердянській підстанції електромереж. Але насправді, ми розуміємо що там відбувалося. Орки приховують той факт, що зараз на території колишнього заводу Першотравневого, фактично центр міста - палають військові автомобілі з позначкою z», - сказав Водолазький.

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Він повідомив також, що місцеві жителі у цей день не святкували «день росії», окупанти привезли свою масовку.

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Зранку місцеві Telegram-канали повідомляли, що у Бердянську було чутно три вибухи, частина міста залишилась без світла.