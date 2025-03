Вибух газу у столиці Ірану забрав життя трьох людей

Іранське державне телебачення повідомило, що вибух прогримів після нагрівання газу, витік якого стався під час ремонтних робіт у котельній напередодні.

Іран має стару інфраструктуру, яку намагається підтримувати в робочому стані за роки дії західних санкцій. Заходів безпеки також погано дотримуються в Ірані.

У липні п’ять людей загинули внаслідок витоків токсичного газу і пожежі в двох окремих випадках в Тегерані.

Нагадаємо, на заході Ірану сталася масштабна ДТП за участю автоцистерни-нафтовозів і автобуса. В результаті інциденту загинули як мінімум 15 осіб.

#BREAKING

August 7

Tehran, #Iran

Large explosion at National Olympic & Paralympic Academy

3 reported dead

Reports indicate a gas leak explosion.



Reports indicate a gas leak explosion.



— Heshmat Alavi(@HeshmatAlavi) 7 серпня 2018 р.