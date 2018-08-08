Вибух газу у столиці Ірану забрав життя трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через вибух газу в спортивному комплексі в столиці Ірану Тегерані загинули три працівники. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Іранське державне телебачення повідомило, що вибух прогримів після нагрівання газу, витік якого стався під час ремонтних робіт у котельній напередодні.
Іран має стару інфраструктуру, яку намагається підтримувати в робочому стані за роки дії західних санкцій. Заходів безпеки також погано дотримуються в Ірані.
У липні п’ять людей загинули внаслідок витоків токсичного газу і пожежі в двох окремих випадках в Тегерані.
Нагадаємо, на заході Ірану сталася масштабна ДТП за участю автоцистерни-нафтовозів і автобуса. В результаті інциденту загинули як мінімум 15 осіб.
#BREAKING
August 7
Tehran, #Iran
Large explosion at National Olympic & Paralympic Academy
3 reported dead
Reports indicate a gas leak explosion.
Could this be a deliberate measure to divert attention from #IranProtests?
If you ask me, knowing this regime, it is highly possible. pic.twitter.com/qjgNvmfCCQ