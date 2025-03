Взрыв газа в столице Ирана унес жизни трех человек

Иранское государственное телевидение сообщило, что взрыв прогремел после нагревания газа, утечка которого произошла во время ремонтных работ в котельной накануне.

Иран имеет старую инфраструктуру, которую пытается поддерживать в рабочем состоянии за годы действия западных санкций. Меры безопасности также плохо соблюдаются в Иране.

В июле пять человек погибли в результате утечек токсического газа и пожара в двух отдельных случаях в Тегеране.

Напомним, на западе Ирана произошло масштабное ДТП, есть жертвы.

#BREAKING

August 7

Tehran, #Iran

Large explosion at National Olympic & Paralympic Academy

3 reported dead

Reports indicate a gas leak explosion.



Could this be a deliberate measure to divert attention from #IranProtests?

If you ask me, knowing this regime, it is highly possible. pic.twitter.com/qjgNvmfCCQ

— Heshmat Alavi(@HeshmatAlavi) 7 серпня 2018 р.