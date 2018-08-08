Взрыв газа в столице Ирана унес жизни трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Из-за взрыва газа в спортивном комплексе в столице Ирана Тегеране погибли три работника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Иранское государственное телевидение сообщило, что взрыв прогремел после нагревания газа, утечка которого произошла во время ремонтных работ в котельной накануне.
Иран имеет старую инфраструктуру, которую пытается поддерживать в рабочем состоянии за годы действия западных санкций. Меры безопасности также плохо соблюдаются в Иране.
В июле пять человек погибли в результате утечек токсического газа и пожара в двух отдельных случаях в Тегеране.
Напомним, на западе Ирана произошло масштабное ДТП, есть жертвы.
#BREAKING
August 7
Tehran, #Iran
Large explosion at National Olympic & Paralympic Academy
3 reported dead
Reports indicate a gas leak explosion.
Could this be a deliberate measure to divert attention from #IranProtests?
If you ask me, knowing this regime, it is highly possible. pic.twitter.com/qjgNvmfCCQ