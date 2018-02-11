Вибух газу у Кропивницькому: потерпілий отримав опіки шиї та голови
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Медики визначили, що постраждалий від вибуху побутового газу в одній з квартир у Кропивницькому перебуває у стані середньої тяжкості. Про це повідомила прес-служба міської ради, передає УНН.
"Постраждалий доправлений до опікового відділення обласної лікарні з діагностованим термічним опіком ІІ-ІІІ ступенів 17% голови, шиї, верхніх та нижніх кінцівок. Стан постраждалого визначений середньої тяжкості", - повідомили в прес-службі.
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Нагадаємо, одна людина постраждала внаслідок вибуху газу в Кропивницькому.