Вибух газу у Кропивницькому: потерпілий отримав опіки шиї та голови

"Постраждалий доправлений до опікового відділення обласної лікарні з діагностованим термічним опіком ІІ-ІІІ ступенів 17% голови, шиї, верхніх та нижніх кінцівок. Стан постраждалого визначений середньої тяжкості", - повідомили в прес-службі.

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Нагадаємо, одна людина постраждала внаслідок вибуху газу в Кропивницькому.