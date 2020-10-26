Вибори-2020: у Донецькій області спецдільницю відправили на перерахунок бюлетенів

“Костянтинівська міська виборча комісія прийняла рішення про відправку на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці № 140969 у місті Костянтинівці, розміщеної на території комунальної установи „Центральна районна лікарня“”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій спецдільниці участь у голосуванні взяло 35 осіб. Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК, було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані. У зв’язку з цим Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на зазначеній спец дільниці.

Як повідомляв УНН, у Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок.