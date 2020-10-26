Выборы-2020: в Донецкой области спецучасток отправили на пересчет бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Константиновке спецучастков, расположенную в центральной больнице, отправили на пересчет бюллетеней. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка № 140969 в городе Константиновке, размещенном на территории коммунального учреждения „Центральная районная больница“”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом спецучастке участие в голосовании приняли 35 человек. Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации с участка в городскую ТИК, обнаружили, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на указанном спецучастке.
Как сообщал УНН, в Полтаве члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок.