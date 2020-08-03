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Ветерани ультрас “Динамо” підтримали протест проти Суркісів і Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Рада старійшин найбільш вікової групи фан-армії Динамо Київ — “Олд Легіон” — постановила: підтримки Луческу не буде. Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий спортивний журналіст Руслан Свірін, передає УНН.

“Рішення приймалося болісно (що не дивно з огляду на поважний вік цієї групи фанів ДК — 50+), але більшістю голосів прийнята саме така версія подальших дій. Команду будуть підтримувати на всі сто, але тренера і президента — ні. Таким чином мудреці не стали поперек дороги молодим („ультрас“). Розколу в фан-русі ДК, попри революційне рішення Ігоря Суркіса скористатися послугами Луческу біля керма першої команди, не відбулося”, — повідомив він.

Нагадаємо, що вболівальники столичного ФК дуже критично і болісно сприйняли рішення братів Суркісів призначити головним тренером “Динамо” Мірчі Луческу.

Біля стадіону ім. Лобановського 28 липня пройшов протест ультрас з фаєрами і димовими шашками.

Президент клубу Ігор Суркіс емоційно відреагував на те, що відбувається і під час офіційного представлення Луческу заявив на адресу фанатів наступне:

“Хочуть управляти командою, будь ласка, тільки нехай грошики сюди занесуть”.

У відповідь, ультрас пояснили, що проблема “Динамо” не в тренерах і не в гравцях, а в братах Суркісах, керівництво яких знищує столичний футбольний клуб.

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