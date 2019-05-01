"Вест Хем" зацікавився конкурентом на позицію Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Англійський "Вест Хем" Андрія Ярмоленка зацікавився трансфером футболіста "Ювентуса" Хуана Куардадо, який є суперником українця по позиції на полі, повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.
Вінгер збірної Колумбії невдоволений кількістю ігрової практики у нинішньому сезоні, а італійський гранд готовий розлучитися з футболістом трансферна вартість якого складає 25 млн. євро.
Зазначено, що "стара синьйора" бажає отримати за гравця порядку 15-20 млн. євро.
Окрім того, повідомляється про зацікавленість до гравця зі сторони "Вотфорда" та одного із клубів Іспанії.
Додамо також, у поточному сезоні 30-річний Куадрадо зіграв за "Ювентус" 19 матчів, забив 1 гол при 3 асистах.