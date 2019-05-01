"Вест Хэм" заинтересовался конкурентом на позицию Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Английский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко заинтересовался трансфером футболиста "Ювентуса" Хуана Куардадо, который является соперником украинца по позиции на поле, сообщает УНН со ссылкой на Tuttosport.
Вингер сборной Колумбии недоволен количеством игровой практики в нынешнем сезоне, а итальянский гранд готов расстаться с футболистом, трансферная стоимость которого составляет 25 млн. евро.
Указано, что "старая синьора" желает получить за игрока порядка 15-20 млн. евро.
Кроме того, сообщается о заинтересованности к игроку со стороны "Уотфорда" и одного из клубов Испании.
Добавим также, в текущем сезоне 30-летний Куадрадо сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 1 гол при 3 ассист.