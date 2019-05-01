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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112854 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115533 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116295 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145548 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115774 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145010 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130391 просмотра

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"Вест Хэм" заинтересовался конкурентом на позицию Ярмоленко

Киев  •  УНН

 • 6239 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Английский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко заинтересовался трансфером футболиста "Ювентуса" Хуана Куардадо, который является соперником украинца по позиции на поле, сообщает УНН со ссылкой на Tuttosport.

Вингер сборной Колумбии недоволен количеством игровой практики в нынешнем сезоне, а итальянский гранд готов расстаться с футболистом, трансферная стоимость которого составляет 25 млн. евро.

Указано, что "старая синьора" желает получить за игрока порядка 15-20 млн. евро.

Кроме того, сообщается о заинтересованности к игроку со стороны "Уотфорда" и одного из клубов Испании.

Добавим также, в текущем сезоне 30-летний Куадрадо сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 1 гол при 3 ассист.

Украинские Национальные Новости

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