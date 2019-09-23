Верховний Суд відхилив апеляцію про скасування указу щодо призначення Богдана главою АП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Велика Палата Верховного Суду відхилила апеляційну скаргу у справі про визнання протиправним і скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 304/2019 “Про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації Президента України”. Про це передає УНН із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
"Оскільки суд першої інстанції, постановляючи оскаржувану ухвалу, не допустив порушень норм процесуального права, а наведені скаржницею доводи не спростовують викладених у судовому рішенні висновків, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення", - йдеться в постанові.
Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що указ про призначення Андрія Богдана є протиправним і підлягає скасуванню.
Нагадаємо, що до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 21.05.2019 року № 304/2019 “Про призначення Андрія Богдана Главою Адміністрації Президента України”.
Раніше УНН повідомляв, що Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним і скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 304/2019 “Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України”