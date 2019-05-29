Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана головою АП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним і скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 304/2019 “Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України”, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.
У прес-службі відзначили, що звернення до Суду позивач обґрунтував тим, що цей указ не відповідає вимогам законодавства, зокрема Закону України “Про очищення влади”, що порушує публічно-правовий порядок функціонування органів, уповноважених на виконання функцій держави, та порушує її законний інтерес щодо дотримання чинного законодавства у сфері очищення влади посадовими особами Адміністрації Президента України щодо захисту та утвердження демократичних цінностей.
Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб’єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується.
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"Оскільки позивач не є учасником (суб’єктом) правовідносин з призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом", - йдеться у повідомленні.
Аналогічний правовий висновок Велика Палата Верховного Суду висловила, зокрема, у постановах від 14 березня 2018 року у справі № 9901/22/17, від 6 та 12 червня 2018 року у справах № 800/489/17 і № 800/587/17 відповідно, від 16 жовтня 2018 року у справі № 9901/415/18, а також у постанові від 9 квітня 2019 року у справі № 9901/611/18, відзначили у суді.
"Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 170 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, призначення Богдана головою АП оскаржили у Верховному Суді.