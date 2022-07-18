Верховна Рада ухвалила законопроект про фрілансерів

Цитата

«Законом 5161 запровадили нову форму трудового договору – договір з нефіксованим робочим часом, згідно якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником наявної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно із виплатою зарплати за фактично відпрацьований час (мінімум 32, максимум 40 годин на місяць) та забороною роботодавцю перешкоджати працівнику виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця», - повідомив Фролов.

Доповнення

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №5161, спрямований на врегулювання питання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, або фрілансерів.