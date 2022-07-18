Верховная Рада приняла законопроект о фрилансерах

Цитата

«Законом 5161 ввели новую форму трудового договора – договор с нефиксированным рабочим временем, согласно которому обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления владельцем имеющейся работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно с выплатой зарплаты за фактически отработанное время (минимум 32, максимум 40 часов в месяц) и запретом работодателю препятствовать работнику выполнять работу по другому трудовому договору у другого работодателя», - сообщил Фролов.

Дополнение

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №5161, направленный на урегулирование вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, или фрилансеров.