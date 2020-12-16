Верещук заявила, що санкції РФ її не хвилюють

Верещук байдуже, що думає про неї РФ.

"Мені головне, що думають про нас українці, як вони оцінюють нашу роботу, і що я думаю про свій український народ. Тому я не розумію емоційності в даному випадку, тому що вважаю що це трішки непрофесійно - десь демонструвати своє відношення до тих процесів, які відбуваються в Росії", - сказала вона.

Нардеп додала, що не має і не мала жодних фінансово-економічних стосунків з РФ.

"У мене немає, ніколи не було і не буде жодних рахунків в РФ, жодних офшорів, тим паче - в РФ, не говорячи про якісь економічні відносини – фабрики Рошен, якісь там машинобудівні заводи. От нехай ті переживають, хто з тими краями продовжує торгівлю", - додала Верещук.