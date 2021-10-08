Верещук закликала Кабмін та Міноборони поквапитись із затвердженням порядку надання держгарантій для оборонної промисловості

Вона нагадала, що 30 березня 2021 року президент Володимир Зеленський прийняв Указ щодо державного оборонного замовлення. Указ зобов’язав Кабмін розробити порядок надання держгарантій для фінансування оборонних контрактів у двомісячний строк.

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“Вже жовтень: порядку немає, держгарантій немає, оборонна промисловість недофінансується. Звертаюсь до Кабміну та Міноборони: просто візьміть і за тиждень розробіть порядок надання держгарантій для оборонної промисловості. Це не так складно, якщо дійсно хотіти. Будь ласка!”, — пише Верещук.

Вона додала, що профільний комітет ВР планує звернутися до Офісу Президента щодо держгарантій по оборонним контрактам.

Нагадаємо

30 березня 2021 року було видано Указ Президента України № 132/2021, яким введено в дію рішення РНБО України про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки. За цим Указом було передбачено залучення державних гарантій на суму до 20 мільярдів гривень за кредитами для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави на 2021 рік. Розробку та затвердження умов надання державних гарантій по оборонним контрактам було покладено на Кабінет Міністрів України.