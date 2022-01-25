Верещук розповіла про деталі створення міжнародного фонду сприяння відновленню Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Найближчим часом буде створено спеціальний міжнародний фонд сприяння відновленню Донбасу. Про це в ефірі парламентського телеканалу "Рада" заявила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
Деталі
Участь у створенні спецфонду візьме кілька країн - США, Велика Британія, Канада, Швейцарія та Швеція. На діяльність спецфонду країни планують первинно виділити 35 млн фунтів стерлінгів, уточнила Верещук.
Цитата
"31 січня має відбутися підписання відповідного документу. США, Велика Британія, Канада, Швейцарія та Швеція хочуть допомагати, але саме в якості партнерів" - уточнила вона.
35 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на допомогу Донецькій та Луганській області, додала Верещук.
"І ми вже визначилися з основними проектами, які будуть реалізовані у 2022 році. Це проекти з енергоефективності та зміцнення стійкості громад. Ми зараз проводимо обговорення деталей проектів. Я дуже сподіваюся, що 31 січня документ буде підписаний", - каже міністр.