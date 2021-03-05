Верещук: РНБО стало дієвим органом, а не місцем відсидки генералів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продемонструвала, що може бути дієвим органом. Про це у своєму відеоблозі заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
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"Для суспільства було шокуючим відкриття про те, що РНБО може бути дієвим органом. Бо ми уже давно звикли, що це допоміжний орган, куди, так би мовити, списують на пенсію колишніх генералів. Або людей, яких нікуди діти, людей, які колись займали відповідальні посади. То ж зараз РНБО повертається до своєї ролі та функцій - координувати", - сказала Верещук.
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Вона додала, що рішення РНБО не повинні бути формальними.
"Закон є, РНБО є і тепер є перші кроки. Як вони будуть реалізовані та чи стануть потім практикою – залежить від РНБО. Бо Верховний Головнокомандувач – Президент Зеленський - лише підписує указ, який вводить в дію рішення РНБО. А контроль за виконанням і саме виконання лежить таки на стороні РНБО", - підкреслила нардеп.
Крайні рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський 4 березня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року “Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства”.
Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.
26 лютого Рада національної безпеки й оборони України ухвалила застосувати максимальні санкції щодо посадових осіб, які зрадили Україну, серед яких колишній голова МВС Віталій Захарченко. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань.
2 лютого Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.