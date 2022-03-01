Веніславський: військове керівництво Путіна і його виконавці здійснюють геноцид української нації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу Рада сказав, що військове керівництво Путіна і його виконавці здійснюють геноцид української нації. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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"Згадайте перше звернення Путіна і мотиви проведення цієї спеціальної операції, як її зазначав.
Він її назвав з метою, підставою для проведення – денацифікацію. Що означає «денацифікація» - це означає, що пан Путін поставив собі за мету знищити частину української нації.
Відкриваємо міжнародну конвенцію про запобігання злочинів геноциду і відповідальності за нього від 9-го грудня 1948 р. і бачимо що, стаття друга цієї конвенції прямо закріплює, що саме це є одним із ключових ознак геноциду. В данному випадку, після того, як Путін заявив, що він фактично війною і з метою геноциду української нації, його військове керівництво, його виконавці здійснюють цей геноцид. Вони знищують українську націю. Намаються знищити мирне населення", - сказав Веніславський.
Додамо
Також в цьому ж ефірі він розповів, що посилення нападів та бомбардувань з боку РФ, де Путін намагається досягти якихось своїх цілей та йде на загострення, як і під час нападу на Грузію.