Веніславський про посилення обстрілів: це історія 14-го року, історія Грузинської війни

КИЇВ. 1 березня. УНН. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу Рада сказав, що посилення нападів та бомбардувань з боку РФ, де Путін намагається досягти якихось своїх цілей та йде на загострення, як і під час нападу на Грузію. Про це повідомляє кореспондент УНН.