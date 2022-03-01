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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Веніславський про посилення обстрілів: це історія 14-го року, історія Грузинської війни

Веніславський про посилення обстрілів: це історія 14-го року, історія Грузинської війни

Київ • УНН

 • 166792 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу Рада сказав, що посилення нападів та бомбардувань з боку РФ, де Путін намагається досягти якихось своїх цілей та йде на загострення, як і під час нападу на Грузію. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

В ефірі телеканалу Раді ведучі поставили до представника президента у Конституційному суді Федора Веніславського, про посилення обстрілів на території України після перемовин 28 лютого. Політик провів паралелі з історією Грузії.

Цитата

"Те, що відбувається посилення нападів, посилення бомбардувань ракетно-бомбових ударів – це те, що завжди відбувається коли Путін намагається досягти якихось своїх цілей, він завжди йде на загострення. Це історія 14-го року, історія Грузинської війни тощо", - сказав Веніславський

Додамо

Переговори відбулися у районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей. 

Переговори завершились. Делегації України та РФ їдуть до столиць для консультацій.

До складу української делегації входять: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключовим питанням переговорів є “негайне припинення вогню та відведення військ з території України”, повідомили в Офісі Президента раніше.

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