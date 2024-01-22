Велика Британія послаблює попередження про поїздки в деякі регіони на заході України
Київ • УНН
Велика Британія частково пом'якшила правила поїздок у деякі західні регіони України
Велика Британія в понеділок частково пом'якшила правила поїздок у західні регіони України, пише УНН із посиланням на повідомлення на сайті уряду країни.
Деталі
В оновленому попередженні, опублікованому в понеділок, ідеться, що є послаблення для тих, у кого є необхідні справи в деяких регіонах на заході країни.
"Наразі FCDO не рекомендує здійснювати будь-які поїздки, окрім необхідних, у західні регіони (області) - Закарпаття, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області, а також продовжує не рекомендувати будь-які поїздки до решти України", - ідеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ Великої Британії, як пише Reuters, заявило у своїй заяві, що ця зміна відображає стійкість України перед обличчям атак росії, а також її сильні системи протиповітряної оборони, які захищали її від ракетних ударів і ударів безпілотників.
Доповнення
Велика Британія порадила своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок в Україну після вторгнення рф у лютому 2022 року.