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Великобритания ослабляет предупреждение о поездках в некоторые регионы на западе Украины

Великобритания ослабляет предупреждение о поездках в некоторые регионы на западе Украины

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 14:18  •  2949 просмотра

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Великобритания частично смягчила правила поездок в некоторые западные регионы Украины

Великобритания в понедельник частично смягчила правила поездок в западные регионы Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте правительства страны.

Детали

В обновленном предупреждении, опубликованном в понедельник, говорится, что есть ослабление для тех, у кого есть необходимые дела в некоторых регионах на западе страны.

"В настоящее время FCDO не рекомендует совершать любые поездки, кроме необходимых, в западные регионы (области) - Закарпатье, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также продолжает не рекомендовать любые поездки в остальную часть Украины", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Великобритании, как пишет Reuters, заявило в своем заявлении, что это изменение отражает устойчивость Украины перед лицом атак россии, а также ее сильные системы противовоздушной обороны, которые защищали ее от ракетных ударов и ударов беспилотников.

Дополнение

Великобритания посоветовала своим гражданам воздержаться от любых поездок в Украину после вторжения рф в феврале 2022 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Велика Британія послаблює попередження про поїздки в деякі регіони на заході України
UK eases travel warning for some regions in western Ukraine
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Великобритания ослабляет предупреждение о поездках в некоторые регионы на западе Украины

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