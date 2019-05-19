Велика Британія відсьогодні змінила правила в’їзду в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Починаючи з сьогоднішнього дня Велика Британія змінили правила в’їзду туристів до країни, повідомляє УНН.
Велика Британія скасовує необхідність заповнення паперових міграційних карток для туристів, які прибули в країну.
Більшість даних, які раніше вносили карток, тепер можна заповнювати онлайн.
Такий крок має допомогти боротися з викликами пасажиропотоку, який постійно зростає. Водночас британські профспілки побоюються, що такий крок може призвести до ослаблення контролю на кордоні.
Раніше усі, хто прибуває до Великої Британії з країн, що не входять у Європейську економічну зону, повинні заповнювати паперову міграційну карту, де вказують мету візиту і умови перебування. Щороку у Британії друкували близько 11 мільйонів таких карток.
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