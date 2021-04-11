Велика Британія та США вимагають від Росії припинити кампанію з дестабілізації України

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Велика Британія і Сполучені Штати “твердо протистоять” російській кампанії щодо дестабілізації Києва і закликають Москву до деескалації біля східного кордону України. Про це заявив глава британського зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб за підсумками телефонних переговорів зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном в Twitter, передає УНН.

Деталі

Після телефонних переговорів зі своїм американським колегою він заявив: “Держсекретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно деескалювати ситуацію і виконати міжнародні зобов’язання, узятим на себе в рамках Організації з безпеки і співпраці в Європі”, — написав Рааб в Twitter.

“Наша підтримка суверенітету України непохитна”, — додав британський дипломат.

The UK  & US  firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Додамо

Ентоні Блінкен в п’ятницю вже спілкувався з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини. Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном і Хайко Маасом, главою МЗС Німеччини, Блінкен підтвердив, що США незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Що було раніше

На початку квітня з’явилися повідомлення про те, що Москва стягує війська до кордону з Україною. За даними ЗМІ, там скупчилися близько чотирьох тисяч російських військових. Концентрацію військ на російсько-українському кордоні, а також в анексованому Криму, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу офіційно пояснив “контрольними перевірками”.

ЄС і США до цього неодноразово заявляли про всебічну підтримку Києва.

У вівторок, 6 квітня, в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив його в “твердій підтримці” альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, що Росія має право пересувати військову техніку по території країни на свій розсуд. За його словами, посилення на кордоні з Донбасом необхідно через потенційну “вибухонебезпечність” ситуації.

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