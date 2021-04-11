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Великобритания и США требуют от России прекратить кампанию по дестабилизации Украины

Великобритания и США требуют от России прекратить кампанию по дестабилизации Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Великобритания и Соединенные Штаты “твердо противостоят” российской кампании по дестабилизации Киева и призывают Москву к деэскалации в восточной границы Украины. Об этом заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб по итогам телефонных переговоров со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Twitter, передает УНН.

Детали

После телефонных переговоров со своим американским коллегой он заявил: “Госсекретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, взятые на себя в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе”, — написал Рааб в Twitter.

“Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима”, — добавил британский дипломат.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Добавим

Энтони Блинкен в пятницу уже общался с министрами иностранных дел Франции и Германии. Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, главой МИД Германии, Блинкен подтвердил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что было раньше

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированом Крыму, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил “контрольными проверками”.

ЕС и США до этого неоднократно заявляли о всесторонней поддержке Киева.

Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в “твердой поддержке” альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Россия имеет право передвигать военную технику по территории страны по своему усмотрению. По его словам, усиление на границе с Донбассом необходимо из-за потенциальной “взрывоопасности” ситуации.

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